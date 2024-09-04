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16:41, 4 сентября 2024Экономика

Биржевые цены на топливо в России стали расти быстрее

Стоимость бензина и дизельного топлива на СПбМТСБ ускорила рост

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Globallookpress.com

По итогам торгов в среду, 4 сентября, стоимость бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) стала расти быстрее, вновь обновив локальные максимумы, свидетельствуют данные площадки.

Стоимость марки Аи-92 выросла на 2,06 процента, до максимальных с сентября прошлого года 61 244 рублей за тонну. Аи-95 подорожал на 1,09 процента, до 72 992 рублей, что на 3,3 тысячи рублей меньше, чем в конце июля, когда марка вплотную подошла к историческому максимуму.

Дизельное топливо прибавило в цене 0,68 процента (62 206 рублей за тонну), приблизившись к пиковым значениям за последние четыре месяца (62 380 рублей). В целом только с начала сентября бензин на бирже подорожал на 2,5 тысячи рублей за тонну, а дизельное топливо — на 500 рублей.

Росстат закрыл данные о выпуске нефтепродуктов, в том числе бензинов. В Минэнерго отметили, что публикация статистики может привести к необоснованному давлению на рынок и созданию ажиотажа.

Ранее правительство продлило запрет на экспорт бензина до конца года для стабилизации ситуации на рынке и недопущения дефицита топлива. По оценкам властей, рынок насыщен бензином, а угрозы его нехватки нет.

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      Платон Щукин
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