Рогов прокомментировал серию отставок на Украине

Рогов: череда отставок на Украине связана с переделом власти

Серия отставок в правительстве Украины и Офисе президента связана с переделом власти в стране. Кадровые перестановки прокомментировал для РИА Новости председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Начался очередной этап передела власти. Все это следствие подковерной игры и попыток полностью переподчинить себе правительство со стороны главы офиса [президента Украины Владимира] Зеленского Андрея Ермака», — заявил Рогов.

Он добавил, что руководитель президентской канцелярии пытается избавиться от людей украинского олигарха Рината Ахметова.

Ранее перестановки в украинском правительстве объяснил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин. По словам политолога, волна отставок связана с коррупцией в стране.