Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповой удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины во Львове. Военный эксперт Борис Рожин сообщил, что в результате атаки были уничтожены два истребителя МиГ-29 и поврежден один Су-24М Вооруженных сил Украины (ВСУ).
По данным Министерства обороны России, удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими комплексами «Кинжал», а также ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).
Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены
ВС России ударили по территории аэропорта
Рожин уточнил, что ВС России ударили минимум двумя «Кинжалами» и двумя крылатыми ракетами Х-101/555 по территории международного аэропорта имени Даниила Галицкого. «По предварительным данным, в результате нанесенных ударов уничтожено два МиГ-29 ВВС Украины и еще один Су-24М получил повреждения», — рассказал эксперт.
По его словам, после удара власти Львова перекрыли проезд по Скниловскому мосту, с которого открывается обзор на территорию аэропорта.
Исходя из открытых источников информации, можно утверждать, что военная база на территории аэропорта активно используется противником — заметны перемещения летной техники и транспортных средств
Полковник заявил, что удар по Львову снизит боевой потенциал ВСУ
Групповой удар ВС России по предприятиям ОПК во Львове снизит боевой потенциал ВСУ, считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, эта атака показала, что все критические точки ОПК Украины находятся под ударами российских ракет.
Также полковник в отставке отметил, что Российская армия разрушает комплексы, где собирается, ремонтируется и модернизируется оружие ВСУ. «Тем самым мы выполняем одну из задач — демилитаризация Украины. То есть мы снижаем боевой потенциал Украины в целом», — подчеркнул он.
В заключение Матвийчук сообщил, что западные компании регулярно привозили на предприятия во Львове сборочные модули. «Сегодня, я полагаю, они уже задумаются: везти или не везти комплектующие. Потому что они все равно будут уничтожены», — добавил эксперт.
Ранее Россия атаковала учебный центр ВСУ в Полтаве
В минувший вторник, 3 сентября, российские войска нанесли удар по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве, где осуществлялась подготовка связистов, специалистов радиоэлектронной борьбы и операторов беспилотников.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате атаки свыше 40 человек не выжили, еще 180 получили ранения. Позже офис генпрокурора заявил о 51 жертве.
После официальных заявлений украинские власти подверглись критике, Киев обвинили в специальном преуменьшении числа жертв ракетного удара. Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук считает, что руководство Украины идет на искажение данных, поскольку «боится, что придется отвечать».