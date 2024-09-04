Рожин: ВС России ударили по Львову и уничтожили два МиГ-29 ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповой удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины во Львове. Военный эксперт Борис Рожин сообщил, что в результате атаки были уничтожены два истребителя МиГ-29 и поврежден один Су-24М Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным Министерства обороны России, удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими комплексами «Кинжал», а также ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены Минобороны России

ВС России ударили по территории аэропорта

Рожин уточнил, что ВС России ударили минимум двумя «Кинжалами» и двумя крылатыми ракетами Х-101/555 по территории международного аэропорта имени Даниила Галицкого. «По предварительным данным, в результате нанесенных ударов уничтожено два МиГ-29 ВВС Украины и еще один Су-24М получил повреждения», — рассказал эксперт.

По его словам, после удара власти Львова перекрыли проезд по Скниловскому мосту, с которого открывается обзор на территорию аэропорта.

Исходя из открытых источников информации, можно утверждать, что военная база на территории аэропорта активно используется противником — заметны перемещения летной техники и транспортных средств Борис Рожин военный эксперт

Полковник заявил, что удар по Львову снизит боевой потенциал ВСУ

Групповой удар ВС России по предприятиям ОПК во Львове снизит боевой потенциал ВСУ, считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, эта атака показала, что все критические точки ОПК Украины находятся под ударами российских ракет.

Также полковник в отставке отметил, что Российская армия разрушает комплексы, где собирается, ремонтируется и модернизируется оружие ВСУ. «Тем самым мы выполняем одну из задач — демилитаризация Украины. То есть мы снижаем боевой потенциал Украины в целом», — подчеркнул он.

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

В заключение Матвийчук сообщил, что западные компании регулярно привозили на предприятия во Львове сборочные модули. «Сегодня, я полагаю, они уже задумаются: везти или не везти комплектующие. Потому что они все равно будут уничтожены», — добавил эксперт.

Ранее Россия атаковала учебный центр ВСУ в Полтаве

В минувший вторник, 3 сентября, российские войска нанесли удар по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве, где осуществлялась подготовка связистов, специалистов радиоэлектронной борьбы и операторов беспилотников.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате атаки свыше 40 человек не выжили, еще 180 получили ранения. Позже офис генпрокурора заявил о 51 жертве.

После официальных заявлений украинские власти подверглись критике, Киев обвинили в специальном преуменьшении числа жертв ракетного удара. Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук считает, что руководство Украины идет на искажение данных, поскольку «боится, что придется отвечать».