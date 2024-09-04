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20:58, 4 сентября 2024Силовые структуры

Россиянин заколол ножом отказавшуюся одолжить ему денег пенсионерку

Житель Владимира получил срок за убийство пенсионерки, отказавшейся дать в долг

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Во Владимире к 19 годам колонии строгого режима приговорили 48-летнего россиянина, признанного виновным в расправе над пожилой женщиной и разбойном нападении. Об этом в среду, 4 сентября, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Преступление было совершено еще в 2016 году, когда житель Владимира пришел к проживавшей на улице Юбилейная пенсионерке и попытался занять денег. Получив отказ, он выхватил нож и принялся колоть потерпевшую. Учинив расправу, он похитил золотые украшения и скрылся. Похищенное позже он сдал в ломбард.

Преступление длительное время оставалось нераскрытым, следов проникновения не было и все указывало на то, что преступник был знаком с пожилой женщиной. Были взяты биологические образцы у 70 мужчин, проживающих в районе преступления. В 2023 году по результатам генетических экспертиз было установлено, что следы на месте происшествия оставил осужденный.

Ранее сообщалось, что в Москве суд рассмотрит дело в отношении 44-летнего мужчины, изнасиловавшего незнакомку 19 лет назад.

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      Владимир Седов
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