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18:20, 4 сентября 2024Силовые структуры

Россиянка захотела поджечь автомобиль с символом Z и будет осуждена за терроризм

В Крыму осудят женщину за попытку совершить теракт и поджечь машину с Z

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Крыму следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы Брянской области, который захотела поджечь автомобиль с символом Z. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Женщина проходит обвиняемой по статьям 275 («Государственная измена»), 30, 205 («Покушение на теракт») и 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») УК РФ. Ее дело рассмотрит Южный окружной военный суд.

По версии следствия, в ноябре 2023 года обвиняемая по заданию служб безопасности Украины приехала в Крым, где прошла видеоинструктаж по изготовлению взрывных устройств. После она сделала две самодельные ручные гранаты, которые хотела использовать для поджога автомобиля с символом Z. Сотрудники ФСБ успели это предотвратить.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы жителя Ставрополя, который планировал устроить террористический акт в кинотеатре в Минеральных Водах.

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