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13:08, 4 сентября 2024Россия

Российский генерал раскрыл детали о поставляемой Западом технике ВСУ

Алаудинов: Запад поставлял ВСУ технику 50-летней давности

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Запад поставлял Вооруженным силам Украины (ВСУ) технику 50-летней давности. Об этом заявил российский генерал, командир спецназа «Ахмат» Апти Аллаудинов в интервью ТАСС.

Генерал раскрыл детали о поставляемой ВСУ технике, заявив, что противник до сих пор использует автоматы Калашникова и другие советские образцы вооружения.

«Как бы ни декларировалось, что украинские формирования укомплектовываются какими-то современными вооружениями, еще чем-то, этого я не вижу (...) Технику, которую собрали и им дали, в основном 50-летней давности», — уточнил Алаудинов.

По его словам, таким образом Запад пытается избежать серьезных расходов на утилизацию старой военной техники.

«Они вышли из этой ситуации другим путем. Они это все собрали и отдали Украине, оценив ту первоначальную стоимость, которая изначально была заложена, когда это все выдавалось на вооружение этим подразделениям», — заключил Аллаудинов.

Ранее в Кремле заявляли, что территория России постоянно атакуется американской техникой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва учитывает удары Украины дальнобойным оружием вглубь территории страны.

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      Елена Торубарова
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