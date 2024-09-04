Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:11, 4 сентября 2024Россия

Российский студент решил самостоятельно избавиться от тахикардии и оказался в больнице

В Петербурге студент решил сам избавиться от тахикардии и оказался в больнице

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Санкт-Петербурге 17-летний студент колледжа решил самостоятельно избавиться от тахикардии и оказался в больнице, сообщил 78.ru.

По сведениям телеканала, юношу госпитализировали из квартиры дома № 53/1 по Витебскому проспекту. Российские врачи диагностировали у него отравление локаторами кольцевых каналов.

Парень принял восемь таблеток, чтобы справиться с тахикардией. Другие обстоятельства произошедшего начали устанавливать.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре следователи предъявили обвинение женщине, которая решила расправиться с коллегами из-за плохих отношений.

Россиянка, работавшая кладовщицей на хлебозаводе, постоянно конфликтовала с 48-летней заведующей складом и остальными сотрудницами. Она пришла домой к начальнице, у которой в гостях была коллега. Угрожая игрушечным пистолетом, жительница Краснодара заставила их принять неизвестные таблетки, от которых те не выжили.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Глава МИД Украины подал в отставку

      Российский студент решил самостоятельно избавиться от тахикардии и оказался в больнице

      Блогерша купила шкатулку в секонд-хенде и удивилась ее содержимому

      10-летний мальчик расправился с бывшим мэром города и его дочерью

      В Кремле ответили на вопрос о приглашении глав недружественных стран на парад Победы

      Порноактриса рассказала о впечатлениях от первой в карьере съемки

      Песков раскрыл влияние ордера МУС на международные контакты Путина

      Под удар по институту связи в Полтаве попали натовские инструкторы

      В России рассказали о ремонте «Юрия Долгорукого»

      Появились кадры со звуком взрыва в Туле

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше