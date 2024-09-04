Российский студент решил самостоятельно избавиться от тахикардии и оказался в больнице

В Петербурге студент решил сам избавиться от тахикардии и оказался в больнице

В Санкт-Петербурге 17-летний студент колледжа решил самостоятельно избавиться от тахикардии и оказался в больнице, сообщил 78.ru.

По сведениям телеканала, юношу госпитализировали из квартиры дома № 53/1 по Витебскому проспекту. Российские врачи диагностировали у него отравление локаторами кольцевых каналов.

Парень принял восемь таблеток, чтобы справиться с тахикардией. Другие обстоятельства произошедшего начали устанавливать.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре следователи предъявили обвинение женщине, которая решила расправиться с коллегами из-за плохих отношений.

Россиянка, работавшая кладовщицей на хлебозаводе, постоянно конфликтовала с 48-летней заведующей складом и остальными сотрудницами. Она пришла домой к начальнице, у которой в гостях была коллега. Угрожая игрушечным пистолетом, жительница Краснодара заставила их принять неизвестные таблетки, от которых те не выжили.