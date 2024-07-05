Раскрыты новые подробности об отравлении россиянкой коллег

СК предъявил обвинение жительнице Краснодара, отравившей таблетками коллег

В Краснодаре следователи предъявили обвинение местной жительнице, которая решила расправиться с коллегами из-за плохих отношений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Обвинение предъявлено по пункту «а» части 2 статьи 105 («Двойное убийство») и пункта в части 2 статьи 126 («Похищение человека») УК РФ. Решается вопрос о ее аресте. Кроме того, в отношении женщины будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

Ранее стало известно, что краснодарка Елена, работавшая кладовщицей на хлебозаводе, постоянно конфликтовала с 48-летней заведующей складом Жанной и остальными работницами. Вечером 3 июля она пришла домой к Жанне, у которой в гостях была коллега Татьяна. Угрожая игрушечным пистолетом, Елена заставила их принять неизвестные таблетки, от которых ее коллеги не выжили. Потом кладовщица вызвала по телефону директора хлебозавода, чтобы таким же образом расправиться и с ней. Сын начальницы заметил, что мать долгое время не выходит на связь. Он знал, куда она поехала, поэтому отправился туда. Мужчина услышал крики родственницы о помощи и вызвал полицию. Ее спасли.

