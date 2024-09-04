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20:06, 4 сентября 2024Бывший СССР

В Белоруссии задержали агента спецслужб Японии

«Беларусь-1»: в республике впервые был задержан сотрудник спецслужб Японии

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

На территории Белоруссии был задержан сотрудник спецслужб Японии, разведывательная деятельность этой страны была пресечена впервые. Об этом сообщил телеканал «Беларусь-1».

Отмечается, что агент занимался сбором информации о социальной и политической обстановке в стране, съемкой военной инфраструктуры и собирал сведения о происходящем на границе с Украиной.

Помимо этого, как отмечает телеканал, сотрудник разведки интересовался информацией о реализации китайской инициативы «Один пояс — один путь».

В конце июля президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал приговоренного к казни в Белоруссии гражданина Германии Рико Кригера. Кригер обвинялся по шести статьям Уголовного кодекса за съемку на телефон пусковых установок «Искандер».

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