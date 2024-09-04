В Европе подешевел газ

Стоимость газа на лондонской бирже опустилась на 4 %

Стоимость газа на лондонской бирже ICE. Топливо по индексу нидерландского хаба TTF подешевела почти на четыре процента — об этом свидетельствуют данные площадки.

Во время торгов 4 сентября октябрьские фьючерсы на газ подешевели до 408 долларов за тысячу кубометров. На момент открытия биржи топливо оценивалось в 420,9 доллара за тот же объем. На минимуме стоимость падала до отметки в 407,8 доллара.

Сейчас топливо через Украину в Европе поставляется через газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области, которая была атакована Украиной утром 6 августа. По состоянию на 2023 год через ГИС поставляли 15 миллиардов кубометров газа — порядка 4,5 процента общего потребления топлива в Евросоюзе. Их-за наступления ВСУ цены на природный газ и СПГ взлетели до годового пика.

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, заявил, что газ на станцию «Суджа» и далее через Украину подается в подтвержденном объеме. Подача осуществляется в объеме 42 миллиона кубометров, что «почти соответствует обычным уровням июля и начала августа». С начала 2024 года прокачка держалась выше 40 миллионов кубометров в сутки, однако с 7 по 12 августа оказалась несколько ниже этой отметки. Сложившийся в 2024 году максимум прокачки составляет 42,5 миллиона кубометров, добавил он.