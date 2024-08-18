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11:50, 18 августа 2024Экономика

В «Газпроме» заявили о подаче газа через ГИС «Суджа» в подтвержденном объеме

В «Газпроме» заявили, что газ через Украину подается в подтвержденном объеме

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Газ на станцию «Суджа» и далее через Украину подается в подтвержденном объеме. Об этом заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, передает РИА Новости.

По данным компании на 18 августа, подача газа осуществляется в объеме 42 миллиона кубометров, что «почти соответствует обычным уровням июля и начала августа».

Сообщается, что с начала 2024 года прокачка держалась выше 40 миллионов кубометров в сутки, однако с 7 по 12 августа оказалась несколько ниже этой отметки. Сложившийся в 2024 году максимум прокачки составляет 42,5 миллиона кубометров.

«Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена», — добавил Куприянов в комментарии журналистам.

Ранее, 16 августа, сообщалось, что Россия нарастила подачу газа на ГИС «Суджа» практически до максимальных значений 2024 года — объемы достигли 42,4 миллиона кубометров.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли российскую границу в Курской области 6 августа и контролируют часть региона. В пятницу, 16 августа, ими был разрушен мост через реку Сейм, из-за чего без переправы осталась часть Глушковского района.

В этой связи, по мнению эксперта по энергетике при юридической фирме Baker McKenzie Уотлера Болтца, в случае захвата ВСУ ГИС «Суджа» в Курской области и прекращения транзита цены на газ в Европе могут вырасти на 12 процентов.

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      Елена Торубарова
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