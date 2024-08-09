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15:59, 9 августа 2024Экономика

В Европе спрогнозировали рост цен на газ в случае захвата ВСУ станции «Суджа»

Эксперт Болтц: газ в Европе может подорожать на 12 % при захвате ВСУ ГИС «Суджа»
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: TinoFotografie / Shutterstock / Fotodom

В случае захвата Вооруженными силами Украины (ВСУ) газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» в Курской области и прекращения транзита цены на газ в Европе могут вырасти на 12 процентов. Такой прогноз озвучил эксперт по энергетике при юридической фирме Baker McKenzie Уотлер Болтц в беседе с газетой Handelsblatt.

По его мнению, ВСУ не ставит целью атаки остановку поставок топлива, так как Киев мог сделать это в любой момент. Однако даже если станция будет повреждена непреднамеренно, это может существенно повлиять на европейский рынок газа.

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Болтц заявил, что при прекращении транзита через Украину газ может подорожать до 45 евро за мегаватт-час и его стоимость может закрепиться на этом уровне на несколько недель, пока европейские страны не убедятся, что они могут получать газ из других источников.

7 августа подразделения Вооруженных сил Украины численностью до тысячи человек «перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области», заявил глава Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов. Обстановку в Судже глава города назвал очень напряженной.

Украинский транзит российского газа сейчас идет только через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», на такие поставки в 2023 году пришлось около пяти процентов от общего потребления в Евросоюзе, где топливо из России получают Словакия, Венгрия, Австрия и Италия. В «Газпроме» 9 августа объявили об увеличении суточных поставок газа для Европы с использованием украинского транзита на 3 процента по сравнению с предыдущим днем, до 38,5 миллиона кубометров. Заявку на поставки через ГИС «Сохрановка» Киев в очередной раз отклонил (транзит там прекратили с мая 2022 года).

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