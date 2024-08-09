Эксперт Болтц: газ в Европе может подорожать на 12 % при захвате ВСУ ГИС «Суджа»

В случае захвата Вооруженными силами Украины (ВСУ) газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» в Курской области и прекращения транзита цены на газ в Европе могут вырасти на 12 процентов. Такой прогноз озвучил эксперт по энергетике при юридической фирме Baker McKenzie Уотлер Болтц в беседе с газетой Handelsblatt.

По его мнению, ВСУ не ставит целью атаки остановку поставок топлива, так как Киев мог сделать это в любой момент. Однако даже если станция будет повреждена непреднамеренно, это может существенно повлиять на европейский рынок газа.

Болтц заявил, что при прекращении транзита через Украину газ может подорожать до 45 евро за мегаватт-час и его стоимость может закрепиться на этом уровне на несколько недель, пока европейские страны не убедятся, что они могут получать газ из других источников.

7 августа подразделения Вооруженных сил Украины численностью до тысячи человек «перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области», заявил глава Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов. Обстановку в Судже глава города назвал очень напряженной.

Украинский транзит российского газа сейчас идет только через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», на такие поставки в 2023 году пришлось около пяти процентов от общего потребления в Евросоюзе, где топливо из России получают Словакия, Венгрия, Австрия и Италия. В «Газпроме» 9 августа объявили об увеличении суточных поставок газа для Европы с использованием украинского транзита на 3 процента по сравнению с предыдущим днем, до 38,5 миллиона кубометров. Заявку на поставки через ГИС «Сохрановка» Киев в очередной раз отклонил (транзит там прекратили с мая 2022 года).