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15:41, 16 августа 2024Экономика

Россия нарастила объемы прокачки газа через Украину до максимума

Подача газа из РФ через Украину на ГИС «Суджа» достигла 42,4 млн кубометров

Фото: Григорий Василенко / РИА Новости

В пятницу, 16 августа, России нарастила подачу газа на ГИС «Суджа» практически до максимальных значений этого года. Об этом заявил официальный представителя «Газпрома» Сергей Куприянов, его цитирует РИА Новости.

Прокачка газа осуществляется в объеме, подтвержденной украинской стороной, отметил он. При этом заявка на поставки через ГИС «Сохрановка» была отклонена Киевом, добавил представитель компании.

В пятницу объемы достигли 42,4 миллиона кубометров, что соответствует обычным уровням июля и начала августа, рассказал Куприянов. Максимальный объем транзита в 2024 году составляет 42,5 миллиона кубометров.

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Украинский транзит российского газа сейчас идет только через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа». На такие поставки в 2023 году пришлось около пяти процентов от общего потребления в Евросоюзе, где топливо из России получают Словакия, Венгрия, Австрия и Италия.

7 августа подразделения Вооруженных сил Украины «перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области», заявил глава Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов. Обстановку в Судже глава города назвал очень напряженной.

По мнению эксперта по энергетике при юридической фирме Baker McKenzie Уотлера Болтца, в случае захвата ВСУ ГИС «Суджа» в Курской области и прекращения транзита цены на газ в Европе могут вырасти на 12 процентов. Специалист заявил, что при таком развитии событий газ может подорожать до 45 евро за мегаватт-час и его стоимость может закрепиться на таком уровне на несколько недель, пока европейские страны не убедятся, что они могут получать газ из других источников.

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