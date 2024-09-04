В Индии прокомментировали план Зеленского провести переговоры

Посол Индии Кумар: Дели не осведомлен о плане Зеленского по переговорам

Дели не осведомлен о плане Владимира Зеленского по переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Об этом РИА Новости заявил посол Индии в России Винай Кумар на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Кумар прокомментировал сообщение Bloomberg о плане Зеленского провести переговоры до президентских выборов в США в ноябре. Дипломат сообщил, что ему неизвестно о проработке такого плана со стороны министерства иностранных дел Индии.

«Я не осведомлен о таких предложениях или о том, что такая возможность рассматривается», — подчеркнул посол.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила Индию за позицию по мирным переговорам по Украине. Она подчеркнула, что Россия ценит позицию Индии по выбору места и времени переговоров.