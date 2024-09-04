Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:03, 4 сентября 2024Экономика

В Китае захотели резко снизить ставки по ипотеке

Bloomberg: Центробанк Китая предложил снизить ставки по непогашенной ипотеке

Фото: Aly Song / Reuters

Центробанк Китая предложил снизить ставки по непогашенной ипотеке почти на 80 базисных пунктов. О планах регулятора резко сделать кредиты дешевле со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

Чтобы стимулировать внутреннее потребление на фоне замедления экономики, Центральный банк хочет снизить ставки по кредитам, сумма которых составляет 37,79 триллиона юаней (5,3 триллиона долларов). Это позволит заемщикам экономить на выплате процентов почти 42 миллиарда долларов ежегодно, но резко сократит маржу банков — их доходы упадут на 6,4 процента уже в 2025 году. Ожидается, что нововведения пройдут в два этапа — в ближайшие недели и в начале 2025 года.

На конец 2023 года средняя ставка по действующим ипотечным кредитам в Китае составляла 4,27 процента, а по выдаваемой ипотеке — рекордно низкие 3,45 процента.

По словам главы отдела экономики Китая в Macquarie Group Ltd. Ларри Ху, снижение ставок позволит гражданам экономить на выплате процентов почти 300 миллиардов юаней (42 миллиарда долларов) в год. Это поможет подстегнуть внутреннее потребление, поддержать экономику и защитить благосостояние домохозяйств.

«По сути, это перевод богатства из банков в домохозяйства, что положительно сказывается на потреблении», — отметил он.

Пекин активизировал усилия по спасению переживающего кризис сектора недвижимости, который обеспечивает четверть экономики, еще в начале 2024-го. Так, в феврале объявили о крупнейшем снижении ставки по ипотечным кредитам для поддержки рынка недвижимости и экономики. Пятилетние кредиты (LPR) удешевили с 4,2 до 3,95 процента годовых. Снижение на 25 базовых пунктов стало рекордным с 2019 года и намного превысило прогнозы экспертов. Однако, по словам инвестиционного стратега по Азиатско-Тихоокеанскому региону из Legal and General Investment Management Бена Беннетта, большинство людей не покупают дома, потому что стоимость ипотеки слишком высока, они беспокоятся о том, что застройщики обанкротятся и цены на жилье упадут.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский медик рассказал о первых минутах после удара по учебному центру ВСУ в Полтаве

      Популярный российский блогер раскрыл свой многомиллионный заработок

      ВСУ атаковали Курскую область управляемыми авиабомбами второй раз за сутки

      В Сбере рассказали о популярности страхования бизнеса от экологических рисков

      Монетный бум среди детей: охота за сокровищами от «Пятерочки» захватила внимание россиян

      Реклама

      В школе американского штата Джорджия произошла стрельба

      Внешность 61-летней Деми Мур на обложке журнала вызвала споры в сети

      Россиянам дали советы по подготовке авто к осени

      Личность замерзшего в пещере мужчины установили спустя 47 лет

      Обвиняемый в растрате 18 миллионов рублей экс-ректор вуза захотел на СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше