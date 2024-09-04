В Китае захотели резко снизить ставки по ипотеке

Bloomberg: Центробанк Китая предложил снизить ставки по непогашенной ипотеке

Центробанк Китая предложил снизить ставки по непогашенной ипотеке почти на 80 базисных пунктов. О планах регулятора резко сделать кредиты дешевле со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

Чтобы стимулировать внутреннее потребление на фоне замедления экономики, Центральный банк хочет снизить ставки по кредитам, сумма которых составляет 37,79 триллиона юаней (5,3 триллиона долларов). Это позволит заемщикам экономить на выплате процентов почти 42 миллиарда долларов ежегодно, но резко сократит маржу банков — их доходы упадут на 6,4 процента уже в 2025 году. Ожидается, что нововведения пройдут в два этапа — в ближайшие недели и в начале 2025 года.

На конец 2023 года средняя ставка по действующим ипотечным кредитам в Китае составляла 4,27 процента, а по выдаваемой ипотеке — рекордно низкие 3,45 процента.

По словам главы отдела экономики Китая в Macquarie Group Ltd. Ларри Ху, снижение ставок позволит гражданам экономить на выплате процентов почти 300 миллиардов юаней (42 миллиарда долларов) в год. Это поможет подстегнуть внутреннее потребление, поддержать экономику и защитить благосостояние домохозяйств.

«По сути, это перевод богатства из банков в домохозяйства, что положительно сказывается на потреблении», — отметил он.

Пекин активизировал усилия по спасению переживающего кризис сектора недвижимости, который обеспечивает четверть экономики, еще в начале 2024-го. Так, в феврале объявили о крупнейшем снижении ставки по ипотечным кредитам для поддержки рынка недвижимости и экономики. Пятилетние кредиты (LPR) удешевили с 4,2 до 3,95 процента годовых. Снижение на 25 базовых пунктов стало рекордным с 2019 года и намного превысило прогнозы экспертов. Однако, по словам инвестиционного стратега по Азиатско-Тихоокеанскому региону из Legal and General Investment Management Бена Беннетта, большинство людей не покупают дома, потому что стоимость ипотеки слишком высока, они беспокоятся о том, что застройщики обанкротятся и цены на жилье упадут.