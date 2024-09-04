В Кремле призвали не различать новые регионы и остальную территорию России

Песков призвал защищать новые регионы так же, как остальную территорию России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не различать новые регионы и каноническую территорию России. Его слова приводит РИА Новости.

В беседе с журналистами на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) подчеркнул, что новые регионы являются частью территории России.

«Я бы не стал здесь как-то различать, как иногда говорят СМИ, каноническую территорию Российской Федерации и новые регионы. Это все наша территория, и мы должны ее защищать», — отметил представитель Кремля.

Ранее Песков оценил роль США в безопасности Европы. По его словам, Вашингтон служит «запевалой» в нагнетании напряженности. «Соединенные Штаты Америки действительно играют деструктивную роль на Европейском континенте с точки зрения безопасности», — сказал он.