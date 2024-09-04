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06:45, 4 сентября 2024Россия

Песков оценил роль США в безопасности Европы

Песков назвал деструктивной роль США в Европе с точки зрения безопасности
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США играют деструктивную роль в Европе с точки зрения безопасности. Его слова приводит РИА Новости.

Песков подчеркнул, что США служат «запевалой» в нагнетании напряженности.

«Соединенные Штаты Америки действительно играют деструктивную роль на Европейском континенте с точки зрения безопасности», — сказал он в беседе с журналистами на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Ранее Песков опроверг участие российского президента Владимира Путина в соревновании с американским коллегой Джо Байденом. В том же интервью представитель Кремля заявил, что итогом президентства Байдена стал надрыв в отношениях России и США.

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      Марина Совина
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