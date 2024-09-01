Песков: итогом президентства Байдена стал надрыв в отношениях с Россией

Итогом президентства Джо Байдена стал надрыв в отношениях России и США. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Песков оценил итоги президентства Байдена в двусторонних отношениях с Россией. По его мнению, при действующем американском лидере пренебрежение Вашингтона интересами Москвы превысило допустимые пределы.

«Дошли до точки надрыва, которая, наверное, приближалась неумолимо. Была переполнена чаша терпения России», — заявил пресс-секретарь президента. Он подчеркнул, что напряженность в отношениях Москвы и Вашингтона носила кумулятивный характер и накапливалась постепенно.

Ранее Песков оценил последствия конфронтации с Россией для Европы. Он подчеркнул, что государства ЕС отыгрывают выданную США роль.