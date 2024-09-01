В Кремле оценили последствия конфронтации с Россией для Европы

Песков: страны ЕС отыгрывают роль в конфронтации с Россией в ущерб интересам

Страны Европейского союза (ЕС) отыгрывают роль в конфронтации с Россией в ущерб интересам. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Песков оценил последствия противостояния с Россией для стран Европы. Он подчеркнул, что государства ЕС отыгрывают в конфронтации выданную США роль.

«Конечно, это все будет иметь для них глубокие последствия, они неизбежны. И в течение десятилетия грядущего мы будем свидетелями этих негативных последствий», — подчеркнул пресс-секретарь президента. Он отметил, что поведение главы евродипломатии Жозепа Борреля становится поведением «ястреба».

Ранее Песков оценил потенциал России в длительном противостоянии с Западом. В Кремле пообещали сделать все для защиты интересов страны.