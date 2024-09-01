Песков: Путин не участвует в личностном соревновании с Байденом

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не соревнуется с его американским коллегой Джо Байденом. Его мысли на этот счет привел Telegram-канал журналиста Павла Зарубина.

По словам Зарубина, есть мнение, что между Путиным и Байденом существует определенное «личностное соревнование». Из-за этого в том числе президент США допускает резкие высказывания в отношении российского лидера. «Соревнование, в котором Путин не участвует», — подчеркнул Песков в ответ Зарубину.

«Байден — плоть от плоти американского политического истеблишмента. Подход американцев в мировых делах традиционно тяготеет к примитивизму», — подчеркнул Песков. По словам официального представителя Кремля, лидеры США всегда пытаются говорить всем, как нужно действовать.

Песков отметил, что еще в 2011 году в разговоре с президентом России Байден пытался проявлять определенные попытки такого поведения. «Путин всегда корректно, но твердо отводил подобные заходы», — подытожил Песков.

В том же интервью Песков заявил, что итогом президентства Джо Байдена стал надрыв в отношениях России и США. «Была переполнена чаша терпения России», — заключил пресс-секретарь президента РФ.