В Курской области нашли более 500 пропавших во время эвакуации жителей

В Курской области нашли сотни пропавших во время эвакуации жителей. Речь идет более чем о 500 лицах, сообщил врио главы российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Благодаря взаимодействию Российского Красного Креста, правительства Курской области и силовиков найдено уже более 500 человек», — уточнил Смирнов.

Врио губернатора также сообщил о недостатке помещений для оперативного обслуживания всех, кто обращается за помощью, а это — около двух тысяч человек каждый день. «Поручил правительству региона подобрать дополнительные помещения, в ближайшее время они будут предоставлены», — добавил он.

Бои с Вооруженными силами Украины в Курской области ведутся с 6 августа. На совещании с президентом России Владимиром Путиным, которое прошло 12 августа, Смирнов сообщал, что судьбы примерно двух тысяч человек неизвестны. По последним данным МЧС, более 10 тысяч человек, в том числе 2,7 тысячи детей, из российского региона на границе с Украиной разместили в 200 пунктах временного размещения.