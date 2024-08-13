Путину доложили о судьбе 2000 человек после вторжения ВСУ в Курскую область

Смирнов: власти не знают о судьбе 2 тысяч человек из 28 пунктов под Курском

Руководство Курской области не располагает данными о судьбе двух тысяч человек, проживающих в населенных пунктах, попавших под контроль Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом президенту России Владимиру Путину доложил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«28 населенных пунктов находятся в этой зоне, это порядка 2000 человек, о судьбе которых мы не знаем», — сказал Смирнов в ходе оперативного совещания, прошедшего 12 августа.

Врио главы региона также сообщил, что глубина проникновения украинских войск на территорию Курской области составляет 12 километров, ширина — 40 километров.

В ходе того же оперативного совещания Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область направлено на усиление позиций Киева на будущих переговорах. Президент подчеркнул, что ни о каких переговорах с людьми, без разбора наносящими удары по мирным людям, речи идти не может.