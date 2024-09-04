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15:06, 4 сентября 2024Среда обитания

В Москве стало больше электробусов

В Москве электробусы появились на маршрутах в ЗАО и ЮЗАО

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Электробусы заменили автобусы на маршрутах №1 и 715, которые проходят по территории Западного (ЗАО) и Юго-Западного административных округов (ЮЗАО). Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В настоящее время электробусы работают на 139 маршрутах в столице, что делает город лидером по количеству экологичного транспорта в Европе.

В Дептрансе отметили, что замена одного автобуса на электробус снижает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год. Уровень комфорта пассажиров увеличивают плавный ход и отсутствие шума и вибраций.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что выбросы углекислого газа (СО2) в Москве значительно сократились благодаря появлению электробусов. С 2018 года они снизили объем выбросов на 130 тысяч тонн.

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      Мария Черкасова
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