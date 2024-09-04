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07:01, 4 сентября 2024Мир

В Нидерландах обеспокоились последствиями одного решения правительства по Украине

В Нидерландах подняли вопрос о последствиях разрешения Украине ударов по России

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Члены парламента Нидерландов от Социалистической партии Сара Доббе и Барт ван Кент обеспокоились последствиями решения Амстердама о разрешении использовании Украиной поставленные Нидерландами истребители F-16 для ударов по территории России. Соответствующий вопрос они подняли в рамках обращения к правительству страны. Текст письма Доббе и ван Кента изучила «Лента.ру».

«Правда ли, что вы придерживаетесь позиции, согласно которой Украине разрешено использовать нидерландские истребители F-16 на территории России? Когда Совет министров [Нидерландов] принял решение по этой позиции и когда Палата представителей может ожидать письма и разъяснений по этому решению?» — спросили они.

Кроме того, депутаты интересуются, каким образом эта позиция соотносится с ограничениями на военную поддержку и использование оружия, введенными другими государствами.

Каков ваш анализ рисков эскалации, связанных с этим решением? Можете ли вы поделиться этим анализом и лежащими в его основе рекомендациями или информацией, которые вы получили по этому поводу, с палатой? Можете ли вы исключить возможность прямого вовлечения Нидерландов или других стран НАТО в конфликт в результате этого шага?

Сара Доббе, Барт ван Кент члены Палаты представителей Нидерландов от Социалистической партии

29 августа командующий Вооруженными силами Нидерландов Онно Эйхельсхейм заявил, что Амстердам не ограничивал Вооруженные силы Украины в использовании переданных Киеву F-16, в том числе в пространстве над Россией. «Мы не накладывали никаких ограничений на использование и дальность полета F-16 при условии соблюдения законов войны», — отметил он, говоря о возможности использования истребителей над российской территорией.

До этого в посольстве Нидерландов заявили, что Украина в соответствии с Уставом ООН имеет право на использование поставленных Киеву американских истребителей F-16 для ударов по российской территории.

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