В Нидерландах обеспокоились последствиями одного решения правительства по Украине

Члены парламента Нидерландов от Социалистической партии Сара Доббе и Барт ван Кент обеспокоились последствиями решения Амстердама о разрешении использовании Украиной поставленные Нидерландами истребители F-16 для ударов по территории России. Соответствующий вопрос они подняли в рамках обращения к правительству страны. Текст письма Доббе и ван Кента изучила «Лента.ру».
«Правда ли, что вы придерживаетесь позиции, согласно которой Украине разрешено использовать нидерландские истребители F-16 на территории России? Когда Совет министров [Нидерландов] принял решение по этой позиции и когда Палата представителей может ожидать письма и разъяснений по этому решению?» — спросили они.
Кроме того, депутаты интересуются, каким образом эта позиция соотносится с ограничениями на военную поддержку и использование оружия, введенными другими государствами.
Каков ваш анализ рисков эскалации, связанных с этим решением? Можете ли вы поделиться этим анализом и лежащими в его основе рекомендациями или информацией, которые вы получили по этому поводу, с палатой? Можете ли вы исключить возможность прямого вовлечения Нидерландов или других стран НАТО в конфликт в результате этого шага?
29 августа командующий Вооруженными силами Нидерландов Онно Эйхельсхейм заявил, что Амстердам не ограничивал Вооруженные силы Украины в использовании переданных Киеву F-16, в том числе в пространстве над Россией. «Мы не накладывали никаких ограничений на использование и дальность полета F-16 при условии соблюдения законов войны», — отметил он, говоря о возможности использования истребителей над российской территорией.
До этого в посольстве Нидерландов заявили, что Украина в соответствии с Уставом ООН имеет право на использование поставленных Киеву американских истребителей F-16 для ударов по российской территории.