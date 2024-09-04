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23:52, 4 сентября 2024Спорт

В Норвегии решили проверить на допинг ушедших из жизни более 40 лет назад футболистов

Норвежцы решили взять допинг-тест у ушедших из жизни игроков Юве и Гундерсена

Фото: CHRISTINNE MUSCHI / Reuters

Антидопинговая служба Норвегии решила проверить на допинг двух бывших футболистов сборной страны, которые ушли из жизни более 40 лет назад. Об этом VG рассказал главный тренер национальной команды Столе Сольбаккен.

Специалист отметил, что допинг-офицеры прибыли в расположение сборной и захотели протестировать пять игроков. Среди них были Эйнар Гундерсен и Йорген Юве, которые ушли из жизни в 1962-м и 1983 годах соответственно. Еще один футболист из списка — Оскар Бобб — на протяжении долгого времени восстанавливается после травмы и не был вызван в сборную.

Сольбаккен отметил, что руководство сборной связалось с антидопинговой службой Норвегии. Там подчеркнули, что ошибка связана с тем, что Гундерсен и Юве находятся в топ-3 лучших бомбардиров в истории сборной.

В активе Юве 33 гола за сборную Норвегии, он лидирует по этому показателю. Гундерсен с 26 голами занимает третье место. На второй позиции с 31 забитым мячом находится Эрлинг Холланд, который является действующим футболистом национальной команды.

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      Алексей Гусев
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