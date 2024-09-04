Глава украинской ОВА Прокудин: взрыв повредил завод в Херсонской области

В подконтрольной Киеву части Херсонской области взрыв повредил завод. Об этом сообщил глава украинской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

«Российские военные попали в (...) завод», — написал он. При этом чиновник не уточнил, где конкретно находится поврежденный объект.

Кроме того, по его словам, в результате происшествия также пострадали складские помещения и вышки сотовой связи.

Ранее стало известно, что утром 4 сентября взрывы произошли во Львове на западе Украины. Сообщалось, что их слышали в районе главного железнодорожного вокзала города.