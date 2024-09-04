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11:15, 4 сентября 2024Мир

В Польше понадеялись на нового главу МИД Украины по одной причине

В Польше понадеялись, что новый глава МИД Украины будет решать трудные вопросы

Фото: EvrenKalinbacak / Shutterstock / Fotodom

В Польше выразили надежду, что новый глава МИД Украины будет решать трудные вопросы, которые будут стоять на повестке дня между двумя странами. Об этом заявила бывшая премьер-министр республики и депутат Европейского парламента (ЕП) Беата Шидло в эфире радиостанции RMF FM.

«Я надеюсь, что новым украинским министром иностранных дел будет тот человек, кто готов выстраивать хорошие отношения с Украиной не только в части помощи, но и кто-то, кто сможет решать трудные вопросы между Варшавой и Киевом», — отметила политик.

Таким образом она прокомментировала отставку главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. По ее мнению, он был тем министром, который «прославился благодаря скандальным заявлениям на тему польско-украинских отношений».

Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Кулеба подал в отставку. Сообщается, что на пост нового министра иностранных дел могут назначить кого-то из офиса украинского лидера Владимира Зеленского. Также его могут сменить первый заместитель главы МИД Украины Андрей Сибига либо нынешний заместитель руководителя офиса президента Николай Точицкий.

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      Дарья Устьянцева
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