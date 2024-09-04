В Раде назвали цирком отложение вопроса об увольнении Кулебы

Нардеп Гончаренко назвал цирком отложение вопросы об увольнении Кулебы

Отложение вопроса об увольнении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы является цирком. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«Рада закончила заседание не рассмотрев увольнение Кулебы. (...) Цирк», — написал нардеп.

По его словам, вопрос увольнения Кулебы был отложен из-за страха депутатов правящей партии «Слуга народа» не набрать нужного количества голосов.

Ранее стало известно, что Кулеба, который подал в отставку, может быть назначен послом в Брюсселе, где, помимо представительств Украины при Европейском союзе (ЕС) и НАТО, есть посольство страны в Бельгии и Люксембурге.