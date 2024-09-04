В Раде назвали цирком отложение вопроса об увольнении Кулебы

Отложение вопроса об увольнении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы является цирком. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.
«Рада закончила заседание не рассмотрев увольнение Кулебы. (...) Цирк», — написал нардеп.
По его словам, вопрос увольнения Кулебы был отложен из-за страха депутатов правящей партии «Слуга народа» не набрать нужного количества голосов.
Ранее стало известно, что Кулеба, который подал в отставку, может быть назначен послом в Брюсселе, где, помимо представительств Украины при Европейском союзе (ЕС) и НАТО, есть посольство страны в Бельгии и Люксембурге.