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14:38, 4 сентября 2024Бывший СССР

В Раде назвали цирком отложение вопроса об увольнении Кулебы

Нардеп Гончаренко назвал цирком отложение вопросы об увольнении Кулебы

Фото: Alina Smutko / Reuters

Отложение вопроса об увольнении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы является цирком. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«Рада закончила заседание не рассмотрев увольнение Кулебы. (...) Цирк», — написал нардеп.

По его словам, вопрос увольнения Кулебы был отложен из-за страха депутатов правящей партии «Слуга народа» не набрать нужного количества голосов.

Ранее стало известно, что Кулеба, который подал в отставку, может быть назначен послом в Брюсселе, где, помимо представительств Украины при Европейском союзе (ЕС) и НАТО, есть посольство страны в Бельгии и Люксембурге.

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      Валентин Карант
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