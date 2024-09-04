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14:39, 4 сентября 2024Бывший СССР

На Украине раскрыли новую возможную должность главы МИД

«РБК-Украина»: глава МИД Украины Кулеба может стать послом в Брюсселе
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который подал в отставку, может быть назначен послом в Брюсселе. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

Уточняется, что Кулебу могут направить в Брюссель, где, помимо представительств Украины при Европейском союзе (ЕС) и НАТО, есть посольство страны в Бельгии и Люксембурге. Как отмечается, ранее обсуждалось возможное объединение этих диппредставительств в рамках оптимизации.

Источник подчеркнул, что названное направление нужно серьезно усилить, учитывая попытки Украины войти в ЕС и НАТО.

4 сентября спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что министр иностранных дел подал в отставку. Затем парламент Украины срочно отложил рассмотрение отставки главы МИД. Как сообщалось, во время рассмотрения вопроса о снятии Кулебы с должности в заседании Рады объявили перерыв.

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      Кристина Есикова
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