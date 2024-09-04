В России высказались о судьбе западных санкций после переговоров по Украине

Депутат Чепа предрек отмену части санкций после украинского конфликта

После завершения украинского конфликта западные страны могут отменить часть санкций против России, которые мешают экономике самих европейских государств, допустил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. В частности, он допустил упрощение ситуации с перелетами, туризмом, возвращение части ушедших брендов.

«Я уверен, отмена санкций станет долгим и выборочным процессом, — сказал политик. — Коммерческие, направленные против компаний, являющихся конкурентами для американского или европейского бизнеса, продолжат действовать, и с этим надо будет работать».

Вместе с тем часть санкций, как считает Чепа, вполне могут отменить. Речь идет о тех ограничениях, которые негативно сказываются на бизнесах самих западных государств. Могут вернуться многие ушедшие бренды, а ограничения перелетов, вероятно, снимут. Депутат также обратил внимание на ограничения, связанные с расчетами.

«Это бьет по интересам самих США, странно, что они этого не понимают. Ведь санкции показали всему миру преимущества расчета в нацвалютах, страны начали расплачиваться таким образом не только с Россией, но и между собой. Для американцев же это означает ослабление доллара. Так что, думаю, в конце концов они поймут, что и это не в их интересах», — заключил Чепа.

Ранее сообщалось, что Евросоюз уже сейчас может готовить новый пакет антироссийских санкций, но принять его до конца года будет трудно из-за председательства Венгрии в Совете ЕС.