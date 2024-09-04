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16:22, 4 сентября 2024Россия

В России высказались о судьбе западных санкций после переговоров по Украине

Депутат Чепа предрек отмену части санкций после украинского конфликта

Фото: Alina Smutko / Reuters

После завершения украинского конфликта западные страны могут отменить часть санкций против России, которые мешают экономике самих европейских государств, допустил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. В частности, он допустил упрощение ситуации с перелетами, туризмом, возвращение части ушедших брендов.

«Я уверен, отмена санкций станет долгим и выборочным процессом, — сказал политик. — Коммерческие, направленные против компаний, являющихся конкурентами для американского или европейского бизнеса, продолжат действовать, и с этим надо будет работать».

Вместе с тем часть санкций, как считает Чепа, вполне могут отменить. Речь идет о тех ограничениях, которые негативно сказываются на бизнесах самих западных государств. Могут вернуться многие ушедшие бренды, а ограничения перелетов, вероятно, снимут. Депутат также обратил внимание на ограничения, связанные с расчетами.

«Это бьет по интересам самих США, странно, что они этого не понимают. Ведь санкции показали всему миру преимущества расчета в нацвалютах, страны начали расплачиваться таким образом не только с Россией, но и между собой. Для американцев же это означает ослабление доллара. Так что, думаю, в конце концов они поймут, что и это не в их интересах», — заключил Чепа.

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