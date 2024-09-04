В Сбере рассказали о популярности страхования бизнеса от экологических рисков

Бизнес застраховал в СберСтраховании экологические риски на 15,7 млрд рублей

С начала 2024 года бизнес застраховал в СберСтраховании экологические риски на 15,7 миллиарда рублей — вдвое больше, чем в январе-августе 2023 года. Об этом первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил на полях IX Восточного экономического форума (ВЭФ).

В компанию обратились 325 корпоративных клиентов — в два раза больше, чем за первые восемь месяцев прошлого года.

«Интерес к инструменту понятен: при наступлении страхового случая бизнес может компенсировать расходы как на расследование причин аварии, так и на возмещение причиненного вреда окружающей среде», — заявил Ведяхин. По его словам, в настоящее время отечественный бизнес не может отнести покупку таких полисов на себестоимость производимых товаров и оплачивает их из собственной прибыли. Налоговые льготы или другие государственные преференции могли бы стать следующим важным шагом в поддержке социально ответственного бизнеса и развитии экострахования, считает он.

СберСтрахование предлагает полисы страхования экорисков компаниям любого сегмента. Так, малому и микробизнесу доступна программа «Зеленый зонтик» — она ориентирована в первую очередь на тех, кто работает с потенциально опасными веществами. Крупным компаниям предлагается страховка с индивидуальными условиями. В мае этого года СберСтрахование запустил новую страховую программу, которая защищает бизнес от киберрисков, а также компенсирует вред окружающей среде, если он связан с киберинцидентом.

Ранее Сбер провел исследование мнений россиян относительно последствий изменения климата. Большинство (69 процентов) опрошенных уверены, что преодолеть климатический кризис можно совместными усилиями компаний и внедрением зеленых технологий в разных секторах экономики.