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12:07, 4 сентября 2024Бывший СССР

Верховный комиссар ООН по правам человека не дал оценку запрету УПЦ на Украине

Постпред Гатилов: верховный комиссар ООН не дал оценку запрету УПЦ на Украине

Фото: Maksym Muzychenko-Kishka / Reuters

Верховный комиссар Организации объединенных наций (ООН) по правам человека Фолькер Тюрк не дал принципиальной оценки принятому на территории Украины запрету канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, передает ТАСС.

«К сожалению, до настоящего времени ни господин Тюрк, ни возглавляемое им Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) так и не осмелились дать принципиальную и беспристрастную оценку этому очередному факту целенаправленного уничтожения украинскими властями одной из основных ветвей мирового христианства», — написал дипломат.

По его словам, этот закон нанес удар по всему православию и создал угрозу для его единства, а президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует пренебрежение к своим гражданам. Дипломат добавил, что продолжит требовать от Тюрка жесткой реакции на происходящее на Украине.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что закон о фактическом запрете канонической УПЦ может привести к расколу общества и острому религиозному конфликту.

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      Валентин Карант
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