Захарова: Киев хочет снять ограничения на удары по РФ из-за ситуации на фронте

Киев хочет снять ограничения на удары по территории России из-за стремительно ухудшающейся для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ситуации на фронте. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«В условиях неуклонно ухудшающейся для ВСУ ситуации на фронте киевский режим взялся за продвижение некоего, как они это сформулировали, нового плана. Они продолжают упрашивать Запад снять ограничений на удары по территории нашей страны дальнобойным вооружением», — сказала она.

Дипломат также подчеркнула, что Киев и его «западные кураторы» продолжают «бесноваться» в погоне за нанесением стратегического поражения Москве. Она подчеркнула, что для властей Украины это станет не «планом победы», как того ожидают украинские власти, а «планом беды».

Ранее Захарова прокомментировала отставку украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Она оценила это словами «Осень, листопад, сучья обнажаются».