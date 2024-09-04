Живущий в Китае известный блогер раскрыл отношение китайцев к иностранцам

Блогер Петя Инглиш заявил, что в Китае в основном дружелюбны к иностранцам

Известный в России блогер Петя Инглиш (настоящее имя — Петр Гутовский), переехавший в Китай, раскрыл отношение местных жителей к иностранцам. Об этом он порассуждал в выпуске шоу «Пушка», доступном на YouTube.

По словам блогера, китайцы в основном дружелюбно настроены по отношению к иностранцам. «Всегда помогут, всегда подскажут, всегда обратят на тебя внимание. Ты себя чувствуешь как звезда в Китае, потому что все на тебя смотрят», — заявил он.

Также Гутовский добавил, что во время путешествий по Китаю он с женой нередко заезжал в места, где иностранцев никогда не видели. Блогер отметил, что в таких городах и поселениях его рассматривают с любопытством. «Люди такие: "Что это вообще такое — двухметровое, белое, волосатое?» — поиронизировал он.

Ранее популярная блогерша Ксения Хоффман раскрыла отношение своего бойфренда-иностранца к России. Она заявила, что возлюбленный в восторге от страны.

Гутовский прославился роликами, которые он снимает вместе со своей женой-китаянкой Ирис. Они снимают контент о быте и путешествиях. На YouTube-канал блогеров подписано 5,42 миллиона человек.