Популярная блогерша раскрыла отношение к России ее возлюбленного-иностранца

Блогерша Хоффман заявила, что ее парень-иностранец в восторге от России

Популярная блогерша Ксения Хоффман (настоящая фамилия — Бондарева) раскрыла отношение ее возлюбленного-иностранца к России. Об этом она рассказала в подкасте для YouTube-канала «DAВАЙ».

Блогерша заявила, что состоит с иностранцем в отношениях на расстоянии. За все время их общения он приезжал в Москву к Хоффман два раза, но на долгий срок.

«Человек просто в восторге от России. И я вот после того как съездила в Германию, я, конечно, понимаю, почему он в восторге», — рассказала она. По ее словам, европейские города уступают Москве по качеству жизни.

Ранее блогерша назвала самого неприятного гостя своих интервью. Таковым она посчитала супруга певицы Инстасамки Олега Moneyken (настоящее имя — Олег Еропкин).

До этого Хоффман высказалась об эмиграции. Она заявила, что задумывалась об отъезде из России, но не решилась на это. Блогерша подчеркнула, что считает Москву своим домом. Она добавила, что не готова расставаться с близкими ей людьми надолго.