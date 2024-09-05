«Кто сумел добежать до укрытия — выжили». Директор учебного центра ВСУ в Полтаве рассказал подробности удара

Глава 179-го объединенного учебно-тренировочного центра Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтаве Игорь Мацюк объяснил большое число жертв российского удара. Об этом он рассказал газете The New York Times (NYT).

Собеседник издания указал, что распространяемая в сети информация о налете во время построения военнослужащих на плацу является недостоверной. Мацюк указал, что ракеты упали во время занятий, когда люди находились в учебных аудиториях.

По его словам, по объекту прилетело две ракеты, и у курсантов было слишком мало времени между ударами, чтобы добраться до бомбоубежища.

Те, кто находился в классах рядом с убежищем и сумел быстро добраться туда, выжили

Игорь Мацюк директор 179-го объединенного учебно-тренировочного центра ВСУ

Утром 3 сентября российские ракетчики поразили 179-й учебно-тренировочный центр войск связи (военная часть А3990) ВСУ в Полтаве. Этот объект готовил специалистов в области радиолокационного слежения (РЛС) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По утверждениям и с украинской, и с российской стороны, два «Искандера» ударили по курсантам во время построения личного состава на плацу. В тот момент там могло находиться свыше 500 военнослужащих, а также инструкторов НАТО. Официально сообщалось о 51 жертве ударов. Однако в реальности это число может быть кратно выше и исчисляться сотнями.

В гибели курсантов обвинили медиков и волонтеров

После удара по учебному центру на место прибыли врачи с плохой подготовкой. В этом медиков обвинил их коллега Игорь Ткачев.

Он указал, что жертв могло быть гораздо меньше, если бы для спасения раненых использовалось качественное оборудование, а девушки-медики с длинными ногтями не «кричали, тряслись и не знали, что делать».

К сожалению, волонтеры и командование медицинских сил, похоже, убило вчера в Полтаве больше людей, чем мы смогли спасти Игорь Ткачев врач

Еще одним виновным в ЧП сочли президента Украины Владимира Зеленского. Бывший советник экс-главы республики Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что, помимо Полтавы, глава государства виноват и в ударах по Львову, где ВС России уничтожили два украинских истребителя МиГ-29.

По его словам, Зеленский от российских ударов «прямо присел». Политолог подчеркнул, что теперь политик пытается замять новости об ударах, однако это, по мнению Соскина, не поможет, поскольку «весь мир и так это видит». «На фронте для Украины нет хороших новостей», — резюмировал он.

В Полтаве заметили улетающие в Польшу борты санавиации с телами

Жители Полтавы обратили внимание, что всю ночь после удара по учебному центру в городе работали борты санитарной авиации. Утверждается, что тела как минимум 11 офицеров НАТО из числа отпускников и инструкторов на подработке были доставлены в Польшу. Также за границу были вывезены 38 тяжелораненных людей, их переправили в Германию.

На фоне результативного удара ВС РФ по курсантам ВСУ украинский офицер Кирилл Сазонов рассказал, что российские военнослужащие не позволяют противнику собираться в группы. Он напомнил о случае, когда 12 военных «просто собрались покурить». «По итогам — половина раненых, половина двухсотых», — высказался офицер. «Один человек — это не мишень. Два — плохая мишень. Три — уже напряглись. У вас собралось восемь — все, по вам будут работать из всего», — предупредил Сазонов.