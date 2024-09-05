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22:34, 5 сентября 2024Бывший СССР

На Украине начали расследование после удара по училищу в Полтаве

ГБР расследует небрежное отношение к военной службе после удара по Полтаве

Фото: Thomas Peter / Reuters

После удара Вооруженных сил (ВС) России по военному институту связи в Полтаве Государственное бюро расследований (ГБР) Украины расследует возможное небрежное отношение к военной службе. Об этом телеканалу «Общественное» рассказала зампредседателя оборонного комитета Верховной Рады Марьяна Безуглая.

По словам секретаря комитета Романа Костенко, в заведении учился личный состав, а во время тревоги люди шли в укрытие. «Там не было построения, там продолжался образовательный процесс — и это подтверждено ГБР. Но ракеты ударили по эвакуационным выходам именно тогда, когда люди спускались», — сказал он.

Российские военные нанесли удар по Полтавскому военному институту связи во вторник, 3 сентября. Как рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, ракетный удар произошел в момент построения, в котором участвовали более 500 украинских военных.

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      Марина Совина
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