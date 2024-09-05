Финляндия изъяла жилье у актеров Федосеевой-Шукшиной, Кондулайнен и Пашутина. Какой повод придумали в Хельсинки?

Финляндия изъяла жилье у Федосеевой-Шукшиной, Кондулайнен и Пашутина

Ряд российских актеров лишились недвижимости в Финляндии якобы из-за долгов по коммунальным платежам. В частности, пострадавшими от действий финских властей стали актеры Лидия Федосеева-Шукшина, Елена Кондулайнен и Александр Пашутин.

Артисты владели квартирами в одном доме в курортном городе Пункахарью вплоть до осени 2023 года. Утверждается, что квартиры у артистов забрали из-за банкротства управляющей компании: в соответствии с законодательством Финляндии собственниками многоквартирных домов в Суоми являются УК, а жильцы лишь владеют их акциями, дающими право распоряжаться квадратными метрами. Для того чтобы вернуть себе жилье, жильцам понадобится заплатить уже новой управляющей компании, если та появится, причем деньги за утраченную недвижимость им никто не вернет.

Дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга рассказала журналистам, что финская сторона до сих пор никак не отреагировала на случившееся. При этом из-за закрытой границы ее мать не может даже попасть в квартиру и забрать личные вещи. Дом, по ее словам, после банкротства УК отключили от электричества и водоснабжения, постройка постепенно приходит в негодность.

Финляндия увидела угрозу для НАТО в покупке россиянами недвижимости

Ранее сообщалось, что власти Финляндии задумались о полном запрете на приобретение недвижимости россиянами. По мнению финского министра обороны Антти Хакканена, это необходимо сделать, так как его страна имеет самую длинную сухопутную границу НАТО с его главным противником. Соответствующий документ поступит в финский парламент до конца года. Прописанные в нем нормы будут применяться к гражданам государств, чья родина «нарушила территориальную целостность, суверенитет и независимость другого государства и может угрожать безопасности Финляндии». Кроме того, финские власти хотят изучить возможность «более эффективной» экспроприации и надзора за активами, «имеющими решающее значение для безопасности общества и надежности поставок».

Помимо этого, с 8 июля Финляндия упростила процедуру конфискации недвижимости, сообщил Минюст страны. Остаться без недвижимости рискуют люди, которые не выходят на связь или допустили просрочку платежей, в том числе россияне. В ведомстве отметили, что чаще всего с проблемой сталкиваются в Восточной Финляндии, где наблюдаются трудности с доставкой уведомлений владельцам в Россию.

Россия пообещала ответить Хельсинки на изъятие собственности россиян

Россия даст ответ Финляндии в случае введения властями механизма облегченного изъятия собственности россиян, пригрозила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат назвала абсурдом изобретаемые Хельсинки новые санкции против российских граждан.

Цивилизованное финское государство лишь на словах придерживается ценностей свободы, демократии и незыблемости частной собственности

Мария Захарова официальный представитель МИД РФ

Предложения финских властей ввести полный запрет гражданам России приобретать объекты недвижимости в стране Захарова назвала дискриминационными инициативами. Она указала, что тем самым Хельсинки пытаются неуклюже обосновать «интересы национальной безопасности».

Россияне начали избавляться от «рискованного» жилья в Финляндии

На фоне вводящихся Финляндией ограничений россияне стали массово распродавать жилье в этой стране. Так, к продаже предлагается более сотни вариантов. Самый дешевый объект на российском сайте объявлений стоит 700 тысяч рублей — это 31-метровая однокомнатная квартира в Иматре. 775 тысяч рублей стоит двухкомнатный таунхаус площадью 52 квадратных метра. За дом площадью 84 «квадрата» в 15 минутах езды от границы просят 1,5 миллиона рублей. В придачу к нему идет участок 12 соток, а в 300 метрах располагается пляж. На продажу выставлены и участки площадью 12 соток за 1,4 миллиона рублей.

Нередко предлагается обмен на квартиру в Санкт-Петербурге или автомобиль, зарегистрированный в России. Некоторые продавцы подчеркивают, что продают собственность по цене в разы ниже рыночной.

Есть в продаже и целые архипелаги. Пять островов на озере Саймаа россиянин оценил в один миллион евро. Один из них занимает десять гектаров. Как уточняется, это не единственный подобный лот на рынке.