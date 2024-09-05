Рогов заявил о вхождении беспилотника в воздушное пространство Белоруссии

Член ОП России Рогов: беспилотник зашел в воздушное пространство Белоруссии

В воздушное пространство Белоруссии вошел беспилотник. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Данных о разрушениях и пострадавших пока не поступало. При этом мониторинговые ресурсы указывают на заход БПЛА в белорусское воздушное пространство», — сказал он.

Рогов подчеркнул, что жители белорусского города Гомель сообщали о как минимум двух взрывах и одной сбитой воздушной цели. Он добавил, что объект, судя по предварительной информации, упал вне города.

Ранее в сети появилось видео с падающим огненным шаром в небе над Гомелем в Белоруссии. На ролике видно, как светящийся неопознанный летающий объект падает, скрываясь за строениями. Официальных сообщений об инциденте не поступало.