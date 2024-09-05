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02:38, 5 сентября 2024Мир

Шольц ответил на критику правительства Германии

Шольц признал, что правящая в ФРГ коалиция похожа на «группу детей»

Фото: Sebastian Willnow / Pool / Reuters

Немецкий канцлер Олаф Шольц признал, что правящая в стране коалиция «Светофор», в состав которой входят «Зеленые», социал-демократы (СДПГ) и свободные демократы (СвДП), похожа на «группу детей». Об этом пишет ТАСС.

Политик пообщался с гражданами в Берлине, один из которых раскритиковал правительство страны. «Это похоже на небольшую группу детей: один говорит одно, другой говорит другое, и все передается внешнему миру», — отметил он. В ответ Шольц заявил, что согласен с таким утверждением. «Правда в том, что вы правы», — сказал он.

Канцлер также высказался о разногласиях с министром финансов Кристианом Линднером. По его словам, они возникают редко.

В августе Шольц сообщил о намерении переизбраться на второй срок, несмотря на низкий рейтинг.

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      Марина Совина
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