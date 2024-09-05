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01:12, 5 сентября 2024Мир

Трамп пообещал «спасти» TikTok в США

Трамп пообещал «спасти» TikTok в США в случае своей победы на выборах президента

Фото: Annabelle Gordon / Consolidated News Photos / Global Look Press

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал «спасти» социальную сеть TikTok и сохранить доступ к ней для американцев в случае своей победы на выборах. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Обращаюсь ко всем тем, кто хочет спасти TikTok в Америке. Если вы любите TikTok, то голосуйте за Трампа. Если же вам безразличен TikTok, а также безопасность и процветание [США], то вы можете голосовать за марксистов, которые разрушат нашу страну», — сказал политик.

Он подчеркнул, что его оппоненты хотят запретить TikTok в США. Трамп также напомнил, что стал «большой звездой» в данной соцсети — сейчас на его аккаунт в TikTok подписаны почти 11 миллионов человек.

Ранее Минюст США подал в суд на TikTok. Уточняется, что такое решение было принято из-за сбора персональных данных детей младше 13 лет без согласия их родителей, что является нарушением закона.

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      Артём Верейкин
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