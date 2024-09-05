«Три — уже напряглись». Украинский военный пожаловался на невозможность собраться вместе из-за риска российских ударов

Офицер ВСУ Сазонов: ВС РФ не дают украинским военным собираться в группы

Российские военнослужащие не позволяют бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) собираться в группы. Об этом в интервью YouTube-каналу Politeka рассказал украинский офицер Кирилл Сазонов.

В частности, он сообщил о случае, когда двенадцать бойцов ВСУ «просто собрались покурить». «По итогам — половина раненых, половина двухсотых», — высказался офицер.

Один человек — это не мишень. Два — плохая мишень. Три — уже напряглись. У вас собралось восемь — все, по вам будут работать из всего

Кирилл Сазонов офицер ВСУ

Ракетчики уничтожили выстроившихся на плацу связистов ВСУ

Утром 3 сентября российские ракетчики поразили 179-й учебно-тренировочный центр войск связи (военная часть А3990) ВСУ в Полтаве. Этот объект готовил специалистов в области радиолокационного слежения (РЛС) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Два «Искандера» ударили по курсантам во время построения личного состава на плацу. В тот момент там могло находиться свыше 500 военнослужащих, а также инструкторов НАТО.

Инцидент прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что в результате атаки свыше 40 человек не выжили, позже эта цифра выросла до 51. Еще 180 военных получили ранения. Однако, по неофициальным данным, число жертв удара может быть кратно выше и исчисляться сотнями.

В ноябре 2023 года схожий случай произошел в расположении 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ на запорожском направлении. Тогда во время построения по бойцам был нанесен точечный удар, потери составили 30 человек.

При этом инцидент случился во время церемонии награждения в честь Дня ракетных войск и артиллерии Украины. Утверждалось, что там собрались «все артиллерийские подразделения, лучшие расчеты».

Предположительно, это стало возможным из-за взлома телефона одного из бойцов. На устройство с мессенджером Signal поступило сообщение о дате и месте построения личного состава. По указанным координатам в дальнейшем и был нанесен ракетный удар.

Бойцы бригады обвинили в случившемся собственное командование. «Они должны были сказать: "Давайте лучше раздадим награды на уровне подразделений прямо в окопах". В общем, мы просто расслабились», — признал солдат.