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16:09, 5 сентября 2024Силовые структуры

Участвовавшего в нападениях на ингушских полицейских террориста объявили в розыск

Террориста Оздоева разыскивают за участие в нападении на полицейских в Ингушетии

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают террориста, который неоднократно участвовал в нападениях на полицейских в Ингушетии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, речь идет о 37-летнем Адаме Оздоеве. Он был в составе группировки, которая трижды нападала на силовиков в республике — в том числе в селении Кантышево в марте 2023 года.

Уточняется, что часть банды была ликвидирована в Карабулаке. Сам Оздоев может попытаться сбежать в Белоруссию, он вооружен.

Неизвестные обстреляли стационарный пост ДПС «Волга-14», который расположен рядом с сельским поселением Кантышево Назрановского района Ингушетии, в ночь на 28 марта 2023 года. В результате нападения были ранены двое полицейских. Спустя несколько дней в Малгобекском районе были обстреляны сотрудники правоохранительных органов, которые обнаружили участников бандформирования, укрывавшихся на территории фермерского хозяйства.

В тот же день на территории этого района был объявлен режим контртеррористической операции.

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      Олеся Мицкевич
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