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09:14, 5 сентября 2024Бывший СССР

В Харьковской области сообщили о повреждении гражданской инфраструктуры

Глава Харьковской ОВА Синегубов сообщил о повреждении гражданской инфраструктуры

Архивное фото. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Харьковской области Украины в результате взрывов получили повреждение объекты гражданской инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщает глава местной областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

«Купянский район, село Ковшаровка. В результате обстрела повреждены помещения администрации, (...) другая гражданская инфраструктура», — говорится в публикации.

Какие именно объекты получили повреждения, не уточняется.

Ранее глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил о повреждении в результате взрывов объектов критической инфраструктуры. По его словам, был также нанесен урон башне сотовой связи и линии газопровода.

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      Глеб Палехов
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