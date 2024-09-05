В Харьковской области сообщили о повреждении гражданской инфраструктуры

Глава Харьковской ОВА Синегубов сообщил о повреждении гражданской инфраструктуры

В Харьковской области Украины в результате взрывов получили повреждение объекты гражданской инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщает глава местной областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

«Купянский район, село Ковшаровка. В результате обстрела повреждены помещения администрации, (...) другая гражданская инфраструктура», — говорится в публикации.

Какие именно объекты получили повреждения, не уточняется.

Ранее глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил о повреждении в результате взрывов объектов критической инфраструктуры. По его словам, был также нанесен урон башне сотовой связи и линии газопровода.