В Харьковской области сообщили о повреждении гражданской инфраструктуры

В Харьковской области Украины в результате взрывов получили повреждение объекты гражданской инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщает глава местной областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.
«Купянский район, село Ковшаровка. В результате обстрела повреждены помещения администрации, (...) другая гражданская инфраструктура», — говорится в публикации.
Какие именно объекты получили повреждения, не уточняется.
Ранее глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил о повреждении в результате взрывов объектов критической инфраструктуры. По его словам, был также нанесен урон башне сотовой связи и линии газопровода.