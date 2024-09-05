В подконтрольной ВСУ части Херсонской области сообщили о повреждении инфраструктуры

Глава Херсонской ОВА Прокудин: повреждена критическая инфраструктура

В подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Херсонской области в результате взрывов были повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщил глава местной областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

«Российские военные попали в объекты критической инфраструктуры, башню сотовой связи, админздание», — говорится в публикации.

Отмечается, что в результате атаки были также повреждены линии газопровода.

Ранее Прокудин сообщал о повреждении критической инфраструктуры в Херсоне 3 сентября. По его словам, тогда также пострадали газопровод и складское помещение.