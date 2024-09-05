Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:27, 5 сентября 2024Мир

В США заявили об ослаблении позиций ВСУ из-за атаки на Курскую область

Политолог Миршаймер: позиции ВСУ ослабли из-за атаки на Курскую область

Фото: Andriy Andriyenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive заявили об ослаблении позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за атаки на Курскую область.

«Они [украинские войска] стали частью наступления на Курскую область, что ослабило их войска на востоке, и позволило Российской армии двигаться быстрее, чем когда-либо», — подчеркнул Миршаймер.

Политолог считает, что действия Киева зашли в тупик. По его словам, украинская армия тратит драгоценные резервы. «В результате украинцы вынуждены перебрасывать войска туда-сюда в различные точки напряженности на восточном фронте», — сказал он.

Миршаймер считает, что у украинской стороны «нет никаких шансов остановить наступление на восточном фронте». По его мнению, в какой-то момент ВСУ «либо рухнут, либо их лидеры поймут, что продолжать эту борьбу самоубийственно».

Ранее Миршаймер заявил, что администрация президента США Джо Байдена боится краха Украины до предстоящих президентских выборов в ноябре. По мнению политолога, действующее руководство США хочет убедиться, что ВСУ смогут продержаться до выборов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Россия приостановила соцвыплаты в Абхазии. Какие обязательства перед Москвой не выполнил Сухум?

      Трамп предупредил о негативных последствиях санкций США для доллара

      Сырский объяснил смысл наступления ВСУ в Курской области

      В сенате США проведут слушания о российских технологиях

      В США заявили об ослаблении позиций ВСУ из-за атаки на Курскую область

      В Белом доме прокомментировали слова Путина о выборах в США

      Путин призвал подумать о последствиях при зеркальном ответе РФ на удары ВСУ по АЭС

      Волки стали людоедами и растерзали десять человек ради мести за своих детенышей

      На Украине сотрудники ТЦК забили насмерть мобилизованного

      Суд запретил Дурову покидать Францию в течение шести месяцев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше