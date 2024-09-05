В США заявили об ослаблении позиций ВСУ из-за атаки на Курскую область

Политолог Миршаймер: позиции ВСУ ослабли из-за атаки на Курскую область

Американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive заявили об ослаблении позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за атаки на Курскую область.

«Они [украинские войска] стали частью наступления на Курскую область, что ослабило их войска на востоке, и позволило Российской армии двигаться быстрее, чем когда-либо», — подчеркнул Миршаймер.

Политолог считает, что действия Киева зашли в тупик. По его словам, украинская армия тратит драгоценные резервы. «В результате украинцы вынуждены перебрасывать войска туда-сюда в различные точки напряженности на восточном фронте», — сказал он.

Миршаймер считает, что у украинской стороны «нет никаких шансов остановить наступление на восточном фронте». По его мнению, в какой-то момент ВСУ «либо рухнут, либо их лидеры поймут, что продолжать эту борьбу самоубийственно».

Ранее Миршаймер заявил, что администрация президента США Джо Байдена боится краха Украины до предстоящих президентских выборов в ноябре. По мнению политолога, действующее руководство США хочет убедиться, что ВСУ смогут продержаться до выборов.