Wildberries анонсировала появление услуг на площадке

Глава Wildberries Бакальчук: компания станет площадкой для продавцов услуг

Российская платформа Wildberries станет площадкой для продавцов услуг, анонсировала основатель компании Татьяна Бакальчук. Об этом она заявила на сессии «Эра платформенной экономики: победа технологических гигантов» в рамках Восточного экономического форума, передает ТАСС.

Она признала, что в настоящее время платформа в какой-то мере стала маркетплейсу, поскольку стала «предоставлять свою площадку для любого продавца услуг и товаров». Бакальчук уточнила, что возможность размещения услуг появится в ближайшее время.

Ранее Татьяна Бакальчук в 2024 году вновь стала самой обеспеченной женщиной в стране. Ее капитал оценили в 5,5 миллиарда долларов.