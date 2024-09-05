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06:48, 5 сентября 2024Экономика

Wildberries анонсировала появление услуг на площадке

Глава Wildberries Бакальчук: компания станет площадкой для продавцов услуг

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Российская платформа Wildberries станет площадкой для продавцов услуг, анонсировала основатель компании Татьяна Бакальчук. Об этом она заявила на сессии «Эра платформенной экономики: победа технологических гигантов» в рамках Восточного экономического форума, передает ТАСС.

Она признала, что в настоящее время платформа в какой-то мере стала маркетплейсу, поскольку стала «предоставлять свою площадку для любого продавца услуг и товаров». Бакальчук уточнила, что возможность размещения услуг появится в ближайшее время.

Ранее Татьяна Бакальчук в 2024 году вновь стала самой обеспеченной женщиной в стране. Ее капитал оценили в 5,5 миллиарда долларов.

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      Марина Совина
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