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22:42, 5 сентября 2024Бывший СССР

Задержанному в Белоруссии гражданину Японии предъявили обвинение

Задержанного в Белоруссии гражданина Японии обвинили в агентурной деятельности

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Задержанного в Белоруссии гражданина Японии Масатоси Наканиси обвинили в агентурной деятельности. Об этом заявил начальник следственного управления Комитета госбезопасности Белоруссии (КГБ) Константин Бычек в эфире телеканала «Беларусь-1», пишет ТАСС.

Отмечается, что Наканиси содержится в следственном изоляторе КГБ, «активно сотрудничает со следствием и дает подробные показания о своей противоправной деятельности».

Ранее сообщалось, что на территории Белоруссии был задержан сотрудник спецслужб Японии. Агент занимался сбором информации о социальной и политической обстановке в стране, съемкой военной инфраструктуры и собирал сведения о происходящем на границе с Украиной. Посольство Японии подтвердило факт задержания японского гражданина на территории Белоруссии.

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      Марина Совина
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