Власти Японии прокомментировали задержание своего гражданина в Белоруссии

Генсек кабмина Хаяси подтвердил задержание гражданина Японии в Белоруссии

Посольство Японии подтвердило факт задержания японского гражданина на территории Белоруссии. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Есимаса Хаяси, передает ТАСС.

Он сообщил, что, по информации японского посольства, 50-летний мужчина был задержан белорусскими властями за нарушение внутреннего законодательства. Секретарь добавил, что в ходе консульской встречи с задержанным выяснилось, что у него нет проблем со здоровьем.

«Что касается этого дела, то я хотел бы воздержаться от предоставления каких-либо подробностей касательно причины задержания, обстоятельств, приведших к задержанию, и так далее. Мы продолжим оказывать ему максимальную поддержку», — заявил Хаяси.

Ранее сообщалось, что на территории Белоруссии был задержан сотрудник спецслужб Японии. Агент занимался сбором информации о социальной и политической обстановке в стране, съемкой военной инфраструктуры и собирал сведения о происходящем на границе с Украиной.