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11:59, 6 сентября 2024Мир

Байден подпишет новый контракт для Украины

Reuters: Байден подпишет новый контракт для Украины в 250 миллионов долларов

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Президент США Джо Байден подпишет новый контракт по оказанию военной помощи для Украины в размере 250 миллионов долларов. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, передает агентство Reuters.

«Это позволит нам наращивать возможности для удовлетворения меняющихся потребностей Украины. И мы будем поставлять их со скоростью войны», — рассказал глава оборонного ведомства.

Как отмечают авторы материала, данное решение было принято на фоне вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область, а также их тяжелого положения в Донбассе.

Ранее Reuters сообщал, что США близки к подписанию соглашения о поставке Украине крылатых ракет большой дальности Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM), но Киеву придется подождать несколько месяцев. По словам источников, отправка ракет JASSM якобы «может повлиять на положение» ВСУ на фронте.

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      Максим Габриелян
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